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ABD kongre binasında skandal! Eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler

ABD kongre binasında skandal! Eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler

ABD Kongre binasında görev yapan Aidan Maese-Czeropski'nin Yargı Komitesi'nin duruşma salonunda eşcinsel ilişkiye girdiği görüntüler ortaya çıktı. Video ABD'yi ayağa kaldırırken, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında görev alan Czeropski'nin görevinden atıldığı açıklandı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında görev yapan Aidan Maese-Czeropski'nin Kongre binasında bir erkekle ilişkiye girdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Skandal video ülkeyi ayağa kaldırırken, Demokrat Senatör Ben Cardin, Czeropski'nin görevinden atıldığını duyurdu.

ABD'de gündem ABD Kongresi'nin Yargı Komitesi'nin duruşma salonunda eşcinsel ilişkiye girdiği sırada kendisini filme aldığı iddia edilen Kongre çalışanı Aidan Maese-Czeropski. Sosyal medyada ve ABD merkezli medya kuruluşlarında yayınlanan görüntülerde Czeropski'nin kullanılmayan duruşma salonunda cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Skandal video sonrası görevden atıldı

Olayla ilgili hızlıca soruşturma başlatılırken, Demokrat Senatör Ben Cardin kişisel X hesabından, Czeropski'nin görevinden atıldığını duyurdu. Cardin, "Aidan Maese-Czeropski artık ABD Kongresi'nde görevli değildir. Bu konuda başka bir açıklamamız olmayacaktır" dedi.

Başkan Biden'ın reklam kampanyasında yer aldı

24 yaşındaki Czeropski'nin sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntülerde başka bir erkekle ilişkiye girdiği görüldü. Görüntülerde Czeropski'nin yüzünün belli olduğu da kaydedildi. 8 saniyelik görüntünün Kongre'nin önemli salonlarından birinde çekildiği de öğrenildi. Czeropski, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında görev almıştı.

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