Devlet desteğiyle bu tesisi kurdu, paraya para demiyor! 1 yılda 100 ton kültür mantarı üretti: Başta korktum ama...

Aldığı 641 bin 954 lira hibe desteği ile 2 bin metrekare arazi üzerine 6 çadırlı tesis kuran Baş, yıllık 100 ton civarında üretim yapıyor. Kültür mantarını aracısız değerinde satmak için bazı marketlerle anlaşan Baş, ayrıca ürünlerini İstanbul Bayrampaşa, Sakarya ve Bursa'daki hallere gönderiyor.