Devlet desteğiyle bu tesisi kurdu, paraya para demiyor! 1 yılda 100 ton kültür mantarı üretti: Başta korktum ama...
BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde beyaz et sektörüyle uğraşan girişimci Uğur Baş, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında aldığı hibe desteğiyle kurduğu kültür mantarı serasında yıllık 100 ton ürün yetiştiriyor.
Mantar yetiştiriciliği hayallerini gerçeğe dönüştürme hedefiyle 1 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuran ve "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar" ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları" kapsamında başvurusu kabul edilen Baş, inşaat ve üretim süreci konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden teknik destek aldı.
Aldığı 641 bin 954 lira hibe desteği ile 2 bin metrekare arazi üzerine 6 çadırlı tesis kuran Baş, yıllık 100 ton civarında üretim yapıyor. Kültür mantarını aracısız değerinde satmak için bazı marketlerle anlaşan Baş, ayrıca ürünlerini İstanbul Bayrampaşa, Sakarya ve Bursa'daki hallere gönderiyor.
Uğur Baş, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıl önce mantar serası kurmak için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında projesini sunduğunu ve projenin hibe almaya hak kazandığını ve istihdama yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.
Osmaneli ilçesinde beyaz et sektöründe faaliyet gösterirken mantar yetiştiriciliğine eşinin arkadaşının sayesinde yöneldiğini anlatan Baş, "Devlet desteğiyle kurduğum mantar üretim tesisini ilçeye kazandırmaktan dolayı mutluyum. Teknik ve teknolojik olarak iyi bir tesisimiz var. Geleceğe dönük planlarımız, hedeflerimiz var. Tesisimizi büyütmek, istihdam alanı oluşturmak istiyoruz." dedi.