BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Esenyurt'ta karı koca tartışması kanlı bitti! Çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta karı koca tartışması kanlı bitti! Çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçakladı

ESENYURT'ta karısıyla tartışan koca, eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı. Çocukların çığlıklarını duyarak olaya müdahale eden komşular kanlar içerisinde kalan kadını müdahale ederken, kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Koşarak evden kaçan adamın ise polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Abone ol

Olay, 12.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Rojin Ç. ve Yunus Ç. çifti daha önce defalarca olduğu gibi sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, gözü dönmüş koca çocuklarının gözü önünde mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Defalarca savurduğu bıçak darbelerinden sonra yere yığılan kadın kanlar içerisinde kalırken, Yunus Ç. koşarak evden kaçtı.

Çocukların “Anne” diyerek çığlık atmasından sonra koşarak daireye giren komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Rojin Ç.’yi hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kısa süre içerisinde yakalanan Yunus Ç. gözaltına alınırken, yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çocukların çığlık seslerini duymasıyla kadına yardıma koşan Cihat Kaplan, “Karı koca arasında sürekli tartışma yaşanıyordu, anlaşamıyorlardı. Hatta bazı zamanlar komşular rahatsız olup çifti uyarıyordu. Sabah saatlerinde de şiddetli bir tartışma yaşandı. O sırada kadını bıçaklamış. Çocukların ‘Anne, anne’ diye çığlıklarını duyunca daireye girdik ve hemen kadına müdahale ettik fakat kadının durumu ciddiydi. 10-15 yerinden bıçak darbesi almıştı. Biz geldiğimizde zaten adamda kaçmıştı. Hemen müdahale ettik kadına, ambulansı aradık. Karnında, sırtında, dirseklerinde yaralar vardı. Bize yaralarının olduğu yerleri gösterdi, komşular olarak yaralara tampon yaptık” diyerek yaşanan olayı anlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Devlet desteğiyle bu tesisi kurdu, paraya para demiyor! 1 yılda 100 ton kültür mantarı üretti: Başta korktum ama...
Foto Galeri Devlet desteğiyle bu tesisi kurdu, paraya para demiyor! 1 yılda 100 ton kültür mantarı üretti: Başta korktum ama... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti İstanbul'da çöktü! İbrahim Özkan ile birlikte 5 İBB Meclis üyesi partilerinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul'da çöktü! İbrahim Özkan ile birlikte 5 İBB Meclis üyesi partilerinden istifa etti
Erdoğan'dan İstanbul'da kritik toplantı! Teşkilata 'aday kim olsun' diye soruyor!
Erdoğan'dan İstanbul'da kritik toplantı! Teşkilata 'aday kim olsun' diye soruyor!
Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Adıyamanlı iş adamı silahla intihar teşebbüsünde bulundu
Adıyamanlı iş adamı silahla intihar teşebbüsünde bulundu
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fabrikada patlama! 9 kişi hayatını kaybetti
Fabrikada patlama! 9 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Devlet desteğiyle kurduğu tesiste bir yılda 100 ton kültür mantarı üretti!
Devlet desteğiyle kurduğu tesiste bir yılda 100 ton kültür mantarı üretti!
Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da drift yapan sürücüye 23 bin 400 lira ceza kesildi!
İstanbul'da drift yapan sürücüye 23 bin 400 lira ceza kesildi!
Güneş'teki büyük patlama, Dünya'daki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktı!
Güneş'teki büyük patlama, Dünya'daki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktı!