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İstanbul'da drift yapan sürücüye 23 bin 400 lira ceza kesildi!

İstanbul'da drift yapan sürücüye 23 bin 400 lira ceza kesildi!

İSTANBUL Pendik'te, aracından duman çıkarıp drift yapan sürücüye 23 bin 400 lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, bir araçtan duman çıkarıp drift yapılmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, Cahit Zarifoğlu Caddesi Çamlık mevkisinde karayolunda tehlike oluşturacak şekilde araçtan duman çıkarıp drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 34 UV 4154 plakalı aracın sürücüsünün T.E. olduğu tespit edildi.

Ekipler, aracında yakaladığı sürücüyü gözaltına aldı.

Sürücü T.E'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift yapmak", "karayolunda tehlike oluşturacak şekilde duman çıkaran araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak" ve "yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak" maddelerinden toplam 23 bin 400 lira ceza kesildi.

Sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alınan T.E. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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