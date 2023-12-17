BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL

Sivaslıların hasretle beklediği kar kente giriş yaptı

Sivaslıların hasretle beklediği kar kente giriş yaptı

Türkiye’nin en soğuk illerinden birisi olan Sivas’ta hava sıcaklığı 1 dereceye düştü, kente lapa lapa kar yağdı.

Abone ol

Sivaslıların uzun süredir hasretle beklediği kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü Sivas’ta öğle saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar, Tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda kartpostallık görüntüler oluşmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar ise kar yağışında fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.
Kar yağışını hasretle beklediklerini ifade eden vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını ifade ettiler. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakem yumruklayan Faruk Koca, cezaevinden konuştu! 'Şekerim çıkmış ne yaptığımı hatırlamıyorum'
Hakem yumruklayan Faruk Koca, cezaevinden konuştu! 'Şekerim çıkmış ne yaptığımı hatırlamıyorum'
Anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldü!
Anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldü!
İstanbul Güngören'de özel hastanede büyük yangın!
İstanbul Güngören'de özel hastanede büyük yangın!
Silvan’da tarihi Malabadi Köprüsü sisle kaplandı
Silvan’da tarihi Malabadi Köprüsü sisle kaplandı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması!
İzmir dijital oyun merkezi olacak
İzmir dijital oyun merkezi olacak
5. Gazi Yarı Maratonu'nda bin 300 sporcu yarıştı
5. Gazi Yarı Maratonu'nda bin 300 sporcu yarıştı
Eskişehir’de bu ev yıllardır virane halde duruyor
Eskişehir’de bu ev yıllardır virane halde duruyor
Avustralya’da sel alarmı: Yüksek yerlere taşının!
Avustralya’da sel alarmı: Yüksek yerlere taşının!
Direğe çarpan araba ikiye bölündü: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı!
Direğe çarpan araba ikiye bölündü: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı!
Artvin'de ormanda ağaç keserken uçurumdan düşen kişi öldü
Artvin'de ormanda ağaç keserken uçurumdan düşen kişi öldü
Bıçaklı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı