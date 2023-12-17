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Direğe çarpan araba ikiye bölündü: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı!

Direğe çarpan araba ikiye bölündü: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı!

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, tramvay yolundaki direğe çarpıp ikiye bölünürken, olayda sürücü hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Battal Berke Zegrek idarisinde olan ve içeresinde 3 yolcu bulunan 26 AFV 558 plakalı sedan otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan araç, banketi aşarak tramvay yoluna geçip katener direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücü Battal Berke Zegrek ağır yaralı olarak kaldırıldığı, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunanlardan; Cihat Zegrek ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, genel durumu iyi olan yaralılar Kadir Eren Yaşar ve Nurhan Sena Gümüş ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

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