BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL

Edirne'de bebek maması yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de bebek maması yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bebek maması yüklü bir kargo tırının dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda park halindeki bebek maması yüklü tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, tırın dorsesi ve taşınan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kapıkule Sınır Kapısından yurt dışına çıkış yapmak üzere 33 AMR 655 plakalı bebek maması yüklü kargo tırının dorsesinde, veteriner sınır kontrol noktası sahasında park halindeyken yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kapıkule gümrük sahası görevlileri itfaiye ekiplerini aradı.

Bölgeye itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı. Polis ve gümrük muhafaza ekipleri de olayla ilgili sürücüden bilgi aldı.Yangın sonucu dorse ve içerisindeki yüzlerce paket çocuk maması kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğrencilere ücretsiz Japonca kursu, yoğun ilgi gösterdiler
Öğrencilere ücretsiz Japonca kursu, yoğun ilgi gösterdiler
Antalya’da çift gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu
Antalya’da çift gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu
Başkasının yerine sınava girmek isteyen 21 kişi yakalandı
Başkasının yerine sınava girmek isteyen 21 kişi yakalandı
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! O öğretmenin cezası belli oldu
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! O öğretmenin cezası belli oldu
Erzincan şehir merkezinde görülen yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü
Erzincan şehir merkezinde görülen yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü
Mağaza açılışında vatandaşların izdihamı görenleri şaşırttı
Mağaza açılışında vatandaşların izdihamı görenleri şaşırttı
Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu'na destek verdim, CHP'liler korktu! 'Sakin olun ya!'
Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu'na destek verdim, CHP'liler korktu! 'Sakin olun ya!'
Şehirlerarası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor
Şehirlerarası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor
Kavak ilçesine mevsimin ilk karı yağdı
Kavak ilçesine mevsimin ilk karı yağdı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "engelli memur ataması" müjdesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "engelli memur ataması" müjdesi
İsrail yine mülteci kampını vurdu! 47 ölü
İsrail yine mülteci kampını vurdu! 47 ölü
İsmi İstanbul adayı olarak konuşuluyordu! Ahmet Türk adaylık başvurusu yapıyor
İsmi İstanbul adayı olarak konuşuluyordu! Ahmet Türk adaylık başvurusu yapıyor