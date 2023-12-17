Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu'na destek verdim, CHP'liler korktu! 'Sakin olun ya!'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir haftada iki kez görüşüp "31 Mart seçimlerinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz" diyen Memlket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den yeni açıklama geldi. "CHP'de korku ve endişe başladı" diyen Muharrem İnce, "Yahu sakin olun" dedi.

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İYİ Parti'den ret cevabı alan CHP, İstanbul'da Memleket Partisi'nden desteği buldu. Bir hafta içinde Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce'nin iki kez görüşmesi dikkat çekmişti. Görüşmelerin sonucunda İnce, İmamoğlu'na desteğini açıkladı ancak bu açıklamasının CHP'de korku ve endişe yarattığını öne sürdü.

AK Parti korkusuyla seçim olmaz!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri süren Muharrem İnce, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez." dedi.

CHP'de 'acaba geri mi gelecek' korkusu

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıklayan İnce, "Geçen İmamoğlu ile 2 kere görüştüm. 'İstanbul'da sana yardımcı olalım' dedim. Bir şey talep ettiğimizden de değil. '25 sene sonra İstanbul'u kazanmışsın, bak burayı kaybetmeyelim. O yüzden destek olalım' dedik. Kendisi teşekkür etti, 'Oturalım konuşalım' dedi. Bundan sonra da CHP'yi bir korku sardı. 'Allah Allah niye destek oldu ki? Acaba geri mi gelecek' diye korku sardı. Yahu sakin olun, bir şey istediğim yok. Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket."