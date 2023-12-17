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ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı!

ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı!

Güney Kore, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan Virginia sınıfı denizaltının ülkeye ulaştığını bildirdi.

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, Virginia sınıfı denizaltı "USS Missouri"nin (SSN-780) başkent Seul'un güneydoğusundaki Busan kentine vardığı belirtildi.

Açıklamada, "USS Missouri"nin gelişinin, ABD ile denizcilik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi planının parçası olduğu ifade edildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, hafta içi yaptığı açıklamada, aralıkta Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini açıklamıştı.

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