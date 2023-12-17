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Sakarya'da ahşap ev alev alev yandı

Sakarya'da ahşap ev alev alev yandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi.

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Memnuniye Mahallesi’nde bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın evi alev topuna çevirirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ahşap evden geriye yanmış tahta parçaları kalırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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