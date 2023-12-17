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Sırbistan'da halk, genel ve yerel seçim için sandık başında!

Sırbistan'da halk, genel ve yerel seçim için sandık başında!

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da erken genel ve yerel seçimde oy kullanma işlemi başladı.

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Kayıtlı 6 milyon 500 bin 165 seçmen, 250 sandalyeli Ulusal Meclis ve ülkenin kuzeyindeki Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Seçmenler, yerel saatle 07.00-20.00 aralığında kayıtlı oldukları seçim merkezlerinde oy kullanabilecek.

Ülke genelinde 8 bin 273, yurt dışında da 35 ülkedeki 81 seçim merkezinde sandıklar kuruldu.

Sırbistan'daki genel seçimde 18 listede 2 bin 817 aday yarışıyor.

Bu arada, perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı başlayan seçim yasakları, oy kullanma işleminin sona erdiği ana kadar devam edecek.

Devlet Seçim Komisyonunun (RIK), resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Sırbistan'da mayısta arka arkaya düzenlenen iki silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından muhalefet erken genel seçim çağrısı yapmış, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu çağrıya cevap vererek 17 Aralık Pazar günü erken genel ve yerel seçime gidileceğini açıklamıştı.

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