BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da bir anda alev alan otomobil cayır cayır yandı!

İstanbul'da bir anda alev alan otomobil cayır cayır yandı!

Beşiktaş Etiler’de valenin sahibine teslim etmek için otoparktan çıkardığı araç, bir anda yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Olay, saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Arnavutköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahibine teslim edilmek üzere vale tarafından otoparktan çıkarılan 34 VAS 77 plakalı cipten dumanların yükselmesi üzerine vale aracı sağa çekerek kendini dışarı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Motor kısmında başlayan yangında araç adeta alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, cip kullanılamaz hale geldi. Öte yandan itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
23. Uluslararası Piyano Festivali’nde Candan Erçetin coşkusu
23. Uluslararası Piyano Festivali’nde Candan Erçetin coşkusu
Bakan Yerlikaya duyurdu: 72 ilde dev operasyon! 1558 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 72 ilde dev operasyon! 1558 kişi gözaltına alındı
Çocuklarda kalbe zarar veren beslenme hataları!
Çocuklarda kalbe zarar veren beslenme hataları!
Bursa'da genç kadın cinayete kurban gitti! Kocası tarafından öldürüldü
Bursa'da genç kadın cinayete kurban gitti! Kocası tarafından öldürüldü
Japonya sahaya dönüyor! 2024'te savunmaya 7,7 trilyon yen ayıracak!
Japonya sahaya dönüyor! 2024'te savunmaya 7,7 trilyon yen ayıracak!
3 camide imamların ve cemaatin parasını çalan zanlı tutuklandı
3 camide imamların ve cemaatin parasını çalan zanlı tutuklandı
Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
İsrail, Gazze'de 'beyaz bayrak' çeken kendi esir askerlerini öldürdü! Özür diyeyip katliama devam etti
İsrail, Gazze'de 'beyaz bayrak' çeken kendi esir askerlerini öldürdü! Özür diyeyip katliama devam etti
AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? İlk 'ben talibim' diyen Murat Köse oldu
AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? İlk 'ben talibim' diyen Murat Köse oldu
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 'Sadık Abi'si kim? Erkan Kaç lira maaş alıyor?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 'Sadık Abi'si kim? Erkan Kaç lira maaş alıyor?
İYİ Parti'de İstanbul krizi büyüyor! İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk istifa etti
İYİ Parti'de İstanbul krizi büyüyor! İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk istifa etti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'para işareti' açıklaması! En çok doktor Katar, Dubai ve Kuveyt'e gidiyor
Sağlık Bakanı Koca'dan 'para işareti' açıklaması! En çok doktor Katar, Dubai ve Kuveyt'e gidiyor