İsrail, Gazze'de 'beyaz bayrak' çeken kendi esir askerlerini öldürdü! Özür diyeyip katliama devam etti

İSRAİL, Gazze'deki soykırıma ara vermeden devam ederken, Hamas'ın elindeki esir askerlerini öldürdü. İsrail birliklerinin Gazze'deki operasyonunda 3 rehineyi ateş açarak öldürmesi ülkede şok etkisi yarattı. Ellerinde beyaz bayrak olan rehinelerin Hamas'ın elinde esir olan İsrail askerleri olması ülkeyi karıştırdı. İsrail halkı, Netanyahu ve savaşa karşı geceyi sokaklarda geçirdi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları gece gündüz devam ederken, İsrail ordusu, elinde beyaz bayrak olan 3 sivili katletti. İsrail askerlerinin öldürdüğü beyaz bayraklı 3 sivilin, Hamas'ın elindeki esir İsrail askerleri olduğu ortaya çıktı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, “70 cehennem gibi günden sağ kurtulan 3 esir, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) doğru hareket etti ve güçlerimiz tarafından öldürüldü” dedi.

Gazze Şeridi’ndeki IDF askerlerinin esirleri canlı olarak kurtarmaktan başka bir şey istemediğini belirten Halevi, "Bu olayda başarılı olamadık. Esirlerin ölümünden dolayı ailelerin derin üzüntüsünü hissediyoruz” ifadelerini kullandı. “IDF ve komutanı olarak ben, yaşananlardan sorumluyuz” diyen Halevi, çatışmaların devamında bu tür olayların tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Beyaz Bayrak çekeni öldürmek suçtur

Anlık bir kararın ölümle sonuçlanabileceğini kaydeden Halevi, “3 rehine bir tehdit oluşturmadıklarını anlayabilmemiz için her şeyi yaptı. Üzerlerinde bomba taşıdıkları yönünde şüphelenmeyelim diye üstsüz hareket ettiler ve anlamamız için beyaz bir bez tuttular” şeklinde konuştu.

Rehinelere ateş açılmasının kurallara aykırı olarak gerçekleştirildiğini aktaran Halevi, “Beyaz bayrak çekip teslim olmak isteyenlere ateş açmak yasaktır. Ancak bu ateş çatışma sırasında ve baskı altında gerçekleştirilmiştir” dedi.

'Aileleri bilgilendirdik' savunması...

IDF’in olayla ilgili ön soruşturmayı bitirdiğini ve kara kuvvetlerine yeni protokoller gönderdiğini söyleyen Halevi, “Bulgular hakkında aileleri bilgilendirdik ve bunları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıkladık” ifadelerini kullandı.

İsrailliler sokaklara döküldü

İrail’in 71 gündür katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki "Rehineler Meydanı" adını verdikleri alanda gösteri düzenledi. Esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden "acilen" esir takası anlaşması yapmasını talep etti.