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Sağlık Bakanı Koca'dan 'para işareti' açıklaması! En çok doktor Katar, Dubai ve Kuveyt'e gidiyor

Sağlık Bakanı Koca'dan 'para işareti' açıklaması! En çok doktor Katar, Dubai ve Kuveyt'e gidiyor

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, yurt dışına giden doktorlara yönelik para işaretiyle ilgili olarak, "Kastım İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle gidilmesi değil. Katar, Kuveyt gibi ülkeler içindi. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların daha fazla kazanç için yurt dışına gittiğine dair sözleri ve para sayma işaretiyle ilgili açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmesinde eleştirilere yanıt veren Fahrettin Koca, "Komisyonda yapılan para hareketi için meslektaşlarıma bir açıklama borcum var. Ben özür dilemekten çekinecek biri değilim. Hepiniz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Burada özür dilemem gereken bir durum yok" diye konuştu.

O işareti yaparken kastım...

"Ancak meslektaşlarımıza bir açıklama borcum var" diyen Koca, "Benim kastım gelişmiş ülkelere yani İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle gidilmesi değildi. En çok hekim giden ülkeler hangileri biliyor muyuz? Katar, Dubai ve Kuveyt. Bu ülkeler içindi. Bu ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim, gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Varsa buyurun, söyleyin. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim."

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