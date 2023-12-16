Miguel Crespo'ya sürpriz talip

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiacos'un başına geçen ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Carlos Carvajal, Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transfer edilmesini istiyor.

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Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'nun ismi transfer dedikodusuna karıştı.

Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiacos, ligde ve Avrupa'da gösterdiği kötü performans sonrası takımın başına bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Carlos Carvalhal'ı getirmişti. Yunanistan basınında SportFM'in haberine göre; Portekizli hoca, Fenerbahçe'den vatandaşı Miguel Crespo'nun transfer edilmesini istedi.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Sarı-lacivertlilerin sezon başında sözleşmesini uzattığı Crepo'nun 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Olympiacos'un Carvajal'in isteği doğrultusunda ara transfer döneminde Crespo için Fenerbahçeli idarecilerle masaya oturması bekleniyor.

2021-22 sezonunda Portekiz Ligi ekibi Estoril'den 1.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Crespo, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 15 maçta takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sundu.