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Premier Lig'de yürekleri ağza getiren maç

Premier Lig'de yürekleri ağza getiren maç

​İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth-Luton Town karşı karşıya geldi. Luton Town kaptanı Tom Lockyer'in aniden yere yığılmasıyla maç durduruldu.

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth sahasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. 

Müsabakada dakikalar 60'ı gösterdiğinde Luton Town'un Galli defans oyuncusu Tom Lockyer bir anda yere yığıldı. Oyunun durmasının ardından Sağlık ekipleri oyuncuya yaklaşık 10 dakika temel yaşam desteğinde bulundu. 29 yaşındaki futbolcu sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Lockyer hemen tedavi altına alınırken Müsabaka durduruldu.

Lockyer'in bilinci açık

Luton Town kulüp doktorunun yaptığı açıklamaya göre tecrübeli futbolcunun bilincinin açık olduğu kaydedilirken yaşanan talihsiz olayın ardından karşılaşma da ileri bir tarihe ertelendi.

Maçın ertelenme haberi stadyumdan taraftarlara anons edilirken, iki takım futbolcuları ve tribündeki taraftarlar ortak şekilde Tom Lockyer'e destek alkışında bulundu.  

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