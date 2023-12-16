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Kassam Tugayları tüm dünyaya duyurdu!

Kassam Tugayları tüm dünyaya duyurdu!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde İsrail ordusunun hedef alındığını duyurdu.

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 Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda Gazze'yi işgal eden İsrail ordusuyla alakalı sahada yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

3 İsrail tankı imha edildi

Han Yunus'ın doğusunda 3 İsrail tankının Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı, kentin kuzey doğusunda bir tankın da direnişçiler tarafından imha edildiği aktarıldı.

Yine kentin doğusunda İsrail askeri araçlarının bulunduğu noktanın bombalandığı, bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin roketle hedef alındığı, ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

İsrail'in özel timine operasyon

Ayrıca 7 kişilik bir özel timin yere döşenmiş 2 patlayıcıyla hedef alındığı, aralarında ölü ve yaralıların bulunduğu, desteğe gelen başka birliğin de üçüncü bir patlayıcıyla hedef alındığı aktarıldı.

Deyr el-Belah kentinde de bir İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle bombalanması sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

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