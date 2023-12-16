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Esnaf bu notu bırakıp intihar etti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esnaf bu notu bırakıp intihar etti!

 Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu. Ailesi ise haberi alır almaz olay yerine geldi ve sinir krizi geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Oktay Ç., üç katlı iş yerinin orta katına bir not bırakarak en üst kata çıktı. Oktay Ç. iddialara göre iple tavana kendini astı.

İş yeri çalışanı orta katta bulduğu, "Kendine iyi bak. Sakın yukarıya çıkma. Bu notu gördüğünde Ahmet’e haber ver" yazılı notu görünce panik yaşadı.

Çalışanın iş yerinden çıkarak haber verdiği esnaflar iş yerinin en üst katına çıktıklarında, Oktay Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler, Oktay Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Esnafın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırılacak. İş yeri sahibinin ailesi ise haberi alır almaz olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

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