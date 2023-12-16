BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL

Manisa'da servis minibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı çok sayıda yaralı var

Manisa'da servis minibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis minibüsü ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5'i ağır 17 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Abone ol

Kaza saat 09.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Manisa - Turgutlu Karayolu Akpınar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan 45 J 1877 plakalı servis midibüsü, virajı alamayarak park halindeki 45 M 9681 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs içerisindeki şoför ve yolcular yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, servis midibüsünde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri toplam 17 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan 17 yaralıdan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da 6 sene kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı
Samsun'da 6 sene kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
Engelleri yüzerek aştı, Türkiye şampiyonu oldu
Engelleri yüzerek aştı, Türkiye şampiyonu oldu
Yaralanan pelikana ilk müdahale yapıldı
Yaralanan pelikana ilk müdahale yapıldı
Devlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Cumhur ittifakı mutabakata varmıştır
Devlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Cumhur ittifakı mutabakata varmıştır
Ailesinin 'kavga etme, şikayet gelmesin' sözüyle akranlarının zorbalığını sakladı
Ailesinin 'kavga etme, şikayet gelmesin' sözüyle akranlarının zorbalığını sakladı
Yarınki asgari ücret görüşmesi öncesi Türk-İş'ten kritik hamle!
Yarınki asgari ücret görüşmesi öncesi Türk-İş'ten kritik hamle!
Üsküdar'da sinir krizi geçiren genç kendisini odaya kilitledi
Üsküdar'da sinir krizi geçiren genç kendisini odaya kilitledi
Özge Özpirinçci "yüzüstü bıraktı" iddialarına cevap verdi
Özge Özpirinçci "yüzüstü bıraktı" iddialarına cevap verdi
Kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müfredat açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müfredat açıklaması