Devlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Cumhur ittifakı mutabakata varmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile yerel seçimlerde işbirliği görüşmelerine ilişkin "Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart için yola koyulmuştur. AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır." dedi. Bahçeli, adayların en kısa sürede açıklanacağını söyled i.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin il başkanları toplantısı programında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde yerel seçimlere yönelik AK Parti ile görüşmeler ve partisinin seçim hedefleri vardı. Bahçeli, adayları en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

"3 belediye fazla 5 belediye fazla almadan ziyade..."

MHP 31 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına ivme verecek demokratik sınır hattı olarak görecektir. 3 belediye fazla 5 belediye fazla almadan ziyade ülkemiz ve geleceğimiz adına her türlü özveriyi gösterdiğimizi samimiyetle paylaşmak istiyorum.

"Adayları kısa sürede açıklayacağız"

Dün itibariyle aday adaylığı başvuruları sona ermiştir. Adayları kısa sürede açıklayacağız. Mesele Cumhur İttifakı olarak neyi, nasıl, nerede, nereye kadar başaracağımızın ilkesel tutumunun ön hazırlığı yapılmaktadır. Türk devrine bizim de yürekten desteğimiz olacaktır. Bu pazarlıktan muaftır.

"Önce ülkem ve milletim diyorsak gereğini yapmalıyız"

MHP üstüne düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Türkiye'nin yeni yüzyılında basit hesap yapacak, çetele tutacak ne tıynetimiz ne merakımız vardır. Önce ülkem ve milletim diyorsak gereğini yapmalıyız. 'Herkes için belediye' diyeceğiz. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetime ulaşacağız. Hiç kimse fıtrat değişir sanmamalı, bu kan yine o kandır.

Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart için yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele yoktur. Bize düşen çok çalışmaktır.

"Köksüz ve kimliksiz muhalefet"

Muhalefetin seçenek olmaktan uzaklaştığı dönemde yeni yüzyılı inşa etmeliyiz. Türkiye'deki köksüz ve kimliksiz muhalefetin durumu böyledir. Devir Türk devridir. Zillet lekesini kazıyarak çıkarmak Türk devrine müstesna bir hizmettir. Biz hizmetkarız.

"CHP temelde güvenlik sorunudur"

Türkiye'nin öncelikli sorunlarından birisi muhalefetin iflas bayrağını çekmesidir. Çirkef muhalefet kendi kendini yiyip bitiren siyasi organizmaya dönüşmüştür. Zillet ile hezimet arasında sallanan CHP, İP ve DEM alçak tehdide başvurmaları gizlenemez boyutlardadır. Türkiye düşmanlarının siyasi taşeron olacak kadar partilerin demokrasiye değil Türkiye'ye zarar verdikleri açıktır. Bizim için asıl tehlike dış düşmanlar değil siyasete yuva yapmış siyasi tüfelilerdir. CHP temelde güvenlik sorunudur. PKK'nın demlenmiş hali güvenlik sorunudur. İYİ Parti kendi içinde alavere dalavere kutuplaşmasıdır. Kökü olmayanın dalından bahsetmek akıl ve mantık işi midir? Muhalefet bu mihrakların stepnesi işletmesi işbirlikçisidir.

"Sosyal medya fenomenleri ve Seçil Erzan'ın for vurgunu"

Vatandaşlarımız alın teriyle geceli gündüzlü mücadele veriyorken aklını kaçırmış gibi para harcayıp kahvesine altın tozu koyanların mantar gibi bitmeleri sistem sorunu olmalıdır. Bu kapsamdaki hedef ahlak, adalet, eşitlik kapsamındaki tartışmaları aymazlığı ve kurnazlığıdır.

"Somali cumhurbaşkanının oğlu hesap vermeli"

Somali Cumhurbaşkanı oğlunun bir vatandaşımızın trafikte ölümüne yol açmasından hemen sonra ülkesine çekip gitmesi, bunun üzerine muhalefetin dedikodu çarkını döndürmesi hep bu aymazlık ve kurnazlığa destektir. Elbette Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Türk adaletinin önünde hesap vermekle yükümlüdür.

Halil Umut Meler'e saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) süreci yönetemedi. Hakemimize karşı saldırıyı ön şartsız lanetliyoruz.

"Şeyh Sait vatan hainidir"

Hınıslı Sait bir vatan hainidir, yaşadığı dönemin teröristbaşıdır. Katildir, canidir, emperyalizmin uşağıdır. Askerlerimize saldıran, halkı isyana teşvik eden, saldırı düzenleyen, İngiltere'den Kürdistan için destek isteyeceğini söyleyene kim övgü yağdırıyorsa onunla aynı çukurdadır.