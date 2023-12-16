BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL

Üsküdar'da sinir krizi geçiren genç kendisini odaya kilitledi

Üsküdar'da sinir krizi geçiren genç kendisini odaya kilitledi

Üsküdar'da İddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları olan bir genç sinir krizi geçirdi. Kendi kendini yaşadığı evin odasına kilitleyen genç, polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla odadan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Abone ol

Olay, 01.00 sıralarında İstanbul Üsküdar ilçesi, Sultantepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs sinir krizi geçirdi. Evdeki eşyalara zarar veren şahıs kendini evin odasına kilitledi. Odadan çıkarmaya çalışan ailesi ikna edemeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı odadan çıkarmaya çalışırken bir polis memuru kafasından yaralandı. Odadan polis ekipleri tarafından çıkarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özge Özpirinçci "yüzüstü bıraktı" iddialarına cevap verdi
Özge Özpirinçci "yüzüstü bıraktı" iddialarına cevap verdi
Kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müfredat açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müfredat açıklaması
Adıyaman’da ev hırsızları yakalandı
Adıyaman’da ev hırsızları yakalandı
Dünya çapında ilgi gören Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin kitabı çıktı
Dünya çapında ilgi gören Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin kitabı çıktı
Bursa’da tekstil fabrikasındaki yangın depo kısmında başlamış
Bursa’da tekstil fabrikasındaki yangın depo kısmında başlamış
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'tan Halil Umut Meler'e ziyaret
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'tan Halil Umut Meler'e ziyaret
Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can hayatını kaybetti
Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı vatandaş evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı vatandaş evinde ölü bulundu
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi
Soğuk hava ve yağışlar bot satışlarını arttırdı
Soğuk hava ve yağışlar bot satışlarını arttırdı
Şiddetli rüzgar trafik ışıklarını ters çevirdi
Şiddetli rüzgar trafik ışıklarını ters çevirdi