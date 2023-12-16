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Soğuk hava ve yağışlar bot satışlarını arttırdı

Soğuk hava ve yağışlar bot satışlarını arttırdı

Eskişehir'de soğuk hava ve zaman zaman etkili olan yağışlar bot satışlarına olumlu yansırken, stoklarını tamamlayan satıcılar ilgiden memnun.

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Eskişehir’de kış aylarının gelmesiyle yağışlar ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kendini soğuktan korumak isteyen vatandaşlar için ayakkabıcılarda kışlık bot ve çizme satışları sürüyor. Stoklarını tamamlayan ayakkabıcı esnafı çeşitli modellerdeki botları ortalama bin 500 liradan satıyor. Esnaf havaların soğumasıyla beraber vatandaşların botlara yöneldiklerini ifade ederken, kalın tabanlıların daha çok satıldığından bahsetti.

“En çok kalın tabanlı bot türleri revaçta"

Eskişehir’de ayakkabıcı satıcılığı yapan Tuncer Kundak, kış dönemi için bot ve çizme stoklarını yaptıklarını dile getirdi. Vatandaşların bot satışı yaparken ayak rahatlığını ön planda tuttuğunu belirten Kundak,, “Kış aylarında yağışların da başlamasıyla birlikte bot sezonu başladı. Vatandaşlar botlara ilgi gösteriyor. Stoklarımızı yaptık, botlar ve çizmeler var. En çok kalın tabanlı bot türleri revaçta. Bunları daha çok gençler tercih ediyor. Müşterilerimiz ayak rahatlığını ön planda tutuyorlar. Geçen seneye göre fiyatlarda biraz artış var. Ortalama bir botun fiyatı bin 500 liradan başlıyor. Kar yağmaya başlayınca satışlarımızın biraz daha artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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