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Kazada yaralanmasına rağmen annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi

Kazada yaralanmasına rağmen annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti. Sürücü kazada yaralanmasına rağmen annesinin cenazesinin başında saatlerce bekledi.

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Kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Davutobası Köyü mevkiinde meydana geldi. Dursun Aydın idaresindeki 34 BCP 911 plakalı FIAT Doblo marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücünün; eşi Emine Aydın(53) yaralanırken, 98 yaşındaki annesi Emine Aydın da olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşlı kadının cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Sürücü Aydın, kazada yaralı olmasına rağmen hastaneye götürülmeyi reddederek saatlerce aracın başında bekledi.

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