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Fuhuş yapmaya zorlanan 5 Özbekistanlı kadın kurtarıldı!

Fuhuş yapmaya zorlanan 5 Özbekistanlı kadın kurtarıldı!

Denizli’de yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan ve aracılık ederek yer temini sağlayan çeteye operasyon düzenlendi. Beş kadının kurtarıldığı çerçevesinde 3 kişi tutuklandı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kente dış ülkelerden getirilerek fuhşa zorlanan mağdurları kurtarılması ve bu suçu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Özbekistan’dan yurda getirilen 5 kadının fuhşa zorlandığını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 5 Özbekistan uyruklu mağdur kadın kurtarılırken, fuhşa aracılık ve yer temini sağladığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon anı dron ile havadan görüntülendi. Yabancı uyruklu 5 kadının ülkelerine geri iadeleri için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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