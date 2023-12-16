Fındıkta verim ve kalite artıracak proje geliştirildi

Düzce'nin ana ürünü olan fındıkta birim alandan alınan verimi arttırmak ve fındıkta kaliteyi artırmak için Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezince (DÜFAM) hazırlanan fındık projesi ile Ticaret Borsasına ait 6 dekar alana örnek bahçe kuruluyor.

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Kurulacak örnek fındık bahçesinde gerçekleşen fındık fidanı dikimine Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi DÜFAM Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dursun Kara ve fındık üreticisi Özcan Baylan katıldı.



Sürdürülebilir tarım teknikleri ile bölgenin kalkınmasını desteklemek, fındık tarımında yeni ve modern tekniklerin arazide uygulanabilirliğini arttırmak amacıyla oluşturulan örnek fındık bahçesinde Tarım Müdürü Esra Uzun'a proje hakkında bilgi veren Şemsettin Kulaç “Projelendirilen çalışmada alanda sarı çakıldak ve Yomralı çeşidi kullanılıyor. Bahçe aşılı ağaç kullanılarak Ocak ve tek dal sistemi ile kuruluyor" dedi.



Esra Uzun yapılan bu çalışmanın fındık tarımındaki yetiştiricilik sorunları, üreticilerin yapmış olduğu yanlış uygulamaları en aza indirme ve bölgede yapılacak olan fındık yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları için örnek teşkil etmesini temenni etti.