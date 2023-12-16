Metro ve tramvaylardaki arızalar İstanbulluları bıktırdı!

İstanbul'da her gün 2 milyonun üzerinde yolcu taşıyan metro, tramvay ve füniküler hatları, nüfusu 16 milyonu aşan kente yetersiz kalırken, yaşanan arıza ve teknik aksaklıklar da vatandaşların tepkisine yol açıyor.

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Anadolu Ajansının İstanbullunun trafik çilesine ilişkin hazırladığı "İstanbul'un Ulaşım Sorunu" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde megakentte yaşayanların özellikle yoğun trafikte tercih ettiği metro, tramvay, füniküler ve teleferikler ele alındı. Raylı sistemlerin hangi güzergahlarda çalıştığı, yetersizlikleri, yeni hat talepleri ve İstanbulluların duraklarda beklerken ve şikayetlerini iletirken yaşadığı sıkıntılar anlatıldı.

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, nüfus yoğunluğu itibarıyla dünyadaki bazı ülkelerden de kalabalık olmasıyla dikkati çekiyor. Bu nedenle megakentin en büyük sorunlarının başında da ulaşım geliyor.

Toplam 328,70 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem bulunan İstanbul'da, özellikle metro, tramvay ve füniküler hatları yetersiz kalırken, bu durum kent sakinleri için ulaşım çilesi haline geliyor.

Toplu taşımanın özellikle işe gidiş ve geliş saatlerinde yoğun olarak kullanıldığı kentte, bu ulaşım araçları vatandaşlar tarafından da yetersiz görülüyor.

İstanbullular, kentte yerel yönetimlerden öncelikle trafiğe çözüm bulunmasını beklerken, bunun en önemli çözümü de toplu ulaşımda raylı sistemlerin yaygınlaştırılması olarak görülüyor.

Vatandaşlar, toplu ulaşımda hızlı olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen metro ve tramvaylarda, en çok arızalar nedeniyle yaşanan sefer iptalleri ve aksamalara tepki gösteriyor.

"Çok yetersizlikler var"

Üniversite öğrencisi Nuriye Altınata, AA muhabirine, toplu taşımaya yakın yerde oturduğunu, ancak seferlerin seyrek olması, gecikmeler yaşanması ve teknik aksaklıklar sebebiyle okuluna gitmekte geç kaldığını söyledi.

Özel eğitim öğrencisi olduğu için gittiği yerlere engelli insanların gözüyle baktığını belirten Altınata, metrolarda özellikle yürüyen merdivenlerde sürekli yaşanan arızalara ve fiziki koşulların yetersizliğine dikkati çekti.

Altınata, "Engelli bireylere yönelik yetersizlikler o kadar var ki. Biz bir şekilde halledebiliyoruz fakat yürüyen merdivenlerin sürekli arıza vermesi, benim yönümü değiştirmeme sebep oluyor. Bir başka çıkıştan çıkmak zorunda kalıyorum. Bu anlamda çok yetersizlikler var." dedi.

Üniversite öğrencisi Pınar Erdoğan da İstanbul'un metro ve raylı sisteminin yetersiz olduğunu belirterek, aksamanlar ve gecikmelerle birlikte toplu taşımanın daha zor hale geldiğini ifade etti.

"Şikayetlere kesinlikle dönüş yapılmıyor"

Sude Cemile Şentürk, hafta içi her gün Güneşli'den Cevizlibağ'daki okuluna gittiğini anlatarak, "Dört aktarma ile geliyorum. Üç hat kullanıyorum. Otobüs, metrobüs, metro. Hele Güneşli'de hiçbir şekilde ulaşım yok. Akşamları okuldan eve döndüğüm zaman metrodan inince bir otobüs var. O otobüsün gelmesi 45 dakika. Dün akşam 45 dakika o soğukta bekledim, o otobüs gelsin diye. Dün akşam da aradım, şikayet ettim. Ama kesinlikle dönüş yapılmıyor. Ne hatlar artırılıyor ne hiçbir şey. Ulaşım kesinlikle çok kötü." diye konuştu.

"Sadece 'Metro yapacağız.' diye reklamlar var"

Beylikdüzü'nün Gürpınar Mahallesi'nden 15 yıldır her gün metrobüs kullanarak işe gittiğini belirten Olcay Uzun, "Mecburen metrobüs kullanıyoruz. Eskiden metrobüslerimiz boştu, rahattı. Şimdi binemiyoruz. Çünkü öyle bir kuyruk var. İnsanlar artık ona bile binmekte zorlanıyor. Nasıl çözecekler bilmiyorum. Sadece reklamlar var; 'Metro yapmayı düşünüyoruz.', 'Metro yapacağız.' diye. Ama her seferinde ihaleler boş." diye konuştu.

Yaşanan aksaklıkları sürekli İETT'ye bildirdiğini ancak hiçbir çözüm bulunmadığını söyleyen Uzun, "Artık onları aramaktan, yazmaktan bıkkınlık geldi. Arıyorum, 'Otobüs nerede kaldı?' diyorum. Bana diyor ki 'İsmin ne? Soy ismin ne? TC kimliğin ne? Ben soru soracağım ama o bana soru soruyor. Çözüm yok. 'Benim ismimi yazmayın, derdimi çözün.' diyorum. O kadar. 'Orada bir başkan var mı?' diyorum. Orada yoksa çaycılar mı bakıyor bu işe, çöpçüler mi bakıyor? Çünkü çözüm yok." ifadelerini kullandı.

"Asansörler bozulduğunda üç gün, beş gün yapılmıyor"

Ömer Yavuz, özellikle mesai saatlerinde toplu taşıma araçlarında büyük yoğunluk olduğunu ve bu saatlerde araç sayısının yetersiz kaldığını vurguladı.

Metrobüsün iyi bir çözüm olduğunu ve Silivri'ye kadar uzatılması gerektiğini kaydeden Yavuz, modern ülkelerde olduğu gibi ulaşımın metro üzerinden yapılmasının ise daha sağlıklı ve kalıcı çözüm olduğunu söyledi.

Son zamanlarda toplu taşıma araçlarında arızaların çok fazla olmaya başladığına dikkati çeken Yavuz, özellikle bu aksaklıkların çözülmesi ve asgari seviyeye indirilmesinin önemine işaret etti.

Bağcılar'da Bayburtlular Derneğinin başkanlığını yaptığını söyleyen Köksal Tosun, "İstanbul'da metro ve tramvay her yerde olması gerekiyor. Buna ihtiyaç var. İstanbul büyüdükçe büyüdü. Ülke gibi, devlet gibi bir yer. O yüzden burada metro gerekli. Bütün ilçelerde olması gerekiyor. Mesela Bağcılar'da, Güngören veya Esenler'in belli yerinde var. Yüzyıl Köprüsü'ne de gitmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

Metro ve tramvayda yaşanan arızaların ehil insanların görevlendirilmesiyle çözülebileceğinin altını çizen Tosun, "Diyelim ki burada asansörler bozuluyor. Bu asansörler bozulduğunda o gün yapılmalı. Üç gün sonra, beş gün sonra yapılmıyor." şeklinde konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Aziz Dörtkardeş ise Esenler Menderes Mahallesi'nden Davutpaşa'daki okuluna toplu taşımayla gittiğini söyledi.

Okula gitmek için otogarda Atatürk Havalimanı metrosuna aktarma yaptığını söyleyen Dörtkardeş, bu metronun geç geldiğini anlattı.

Arkadaşlarıyla Şirinevler'e gittiğinde metro arızasına denk geldiğini aktaran Dörtkardeş, "Bu konuyla biraz daha ilgilenseler daha güzel olur." ifadesini kullandı.

Günlük 2 milyonun üzerinde yolcu taşınıyor

Metro İstanbul, 1988 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kent içi raylı sistemlerin işletmeciliğini yapmak üzere İstanbul Ulaşım adıyla kuruldu. Şirketin ticari unvanı ve kurumsal ismi 2016 yılında "Metro İstanbul" olarak değiştirildi.

İBB iştirak şirketi olarak faaliyetini sürdüren Metro İstanbul, kent genelinde metro, tramvay, füniküler ve teleferik hatları ile kent sakinlerine hizmet veriyor.

Metro İstanbul, toplam 215,15 kilometre uzunluğunda 18 hatta, 1015 araç ile günlük 2 milyonun üzerinde yolcu taşıyor.

Kentte hizmet veren raylı sistem hatları

İstanbul'da kent içi ulaşımda 10 ayrı metro hattında seferler yapılıyor.

Buna göre kentte, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı", "M1B Yenikapı-Kirazlı", "M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman", "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez", "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı", "M5 Üsküdar-Çekmeköy", "M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü", "M7 Yıldız-Mahmutbey", "M8 Bostancı-Dudullu-Parseller", "M9 Bahariye-Olimpiyat" metro hatları hizmet veriyor.

Bunlardan M1A, M1B, M2, M4, M5, M6, M7 işletmelerinde hafta sonları gece metrosu seferleri de yapılıyor. Cuma sabah saat 06.00 ile pazar saat 00.00 arasında bu hatlar kesintisiz çalışıyor.

Megakentte, "F1 Taksim-Kabataş" ve "F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan" işletmeleri ise füniküler hattı olarak hizmet veriyor.

İstanbul'da "T1 Kabataş-Bağcılar, "T3 Kadıköy-Moda", "T4 Topkapı-Mescid-i Selam", "T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı" olmak üzere 4 ayrı tramvay hattı bulunuyor.

İstanbul ulaşımında teleferik hatları ise "TF1 Maçka-Taşkışla", "TF2 Eyüp-Piyer Loti" olmak üzere 2 hatta yolcu taşıyor.

İnşa ve proje halindeki metro hatları

İstanbul'da, "M10 Pendik-Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Pendik-Fevzi Çakmak Etabı", "M12 Göztepe-Ümraniye" ve "M1B Yenikapı-Kirazlı hattının uzatması" inşaatı devam eden metro hatları olarak yer alıyor.

Metro İstanbul'un proje halindeki hatları ise, "İTÜ-Kağıthane Metro Hattı", "Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı 1. Aşama", "Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Uzatma Hattı", "Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı", "Sultangazi-Arnavutköy Metro Hattı", "Vezneciler-Sultangazi Metro Hattı", "M2 Yenikapı-Sefaköy Metro Hattı Uzatması", "M3 Kayaşehir-Fenertepe Metro Hattı Uzatması", "İTÜ-Kağıthane Metro Hattı" olarak belirtiliyor.