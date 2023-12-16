Diyarbakır’da LPG tankı içinde uyuşturucu ele geçirildi!

Diyarbakır polisinin son iki günde düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 460 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 8’inin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; 460 kilo esrar türevi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin yılbaşı planını Diyarbakır polisi bozdu

Diyarbakır Emniyetinin, 13 ve 14 Aralık günleri yürüttüğü 4 ayrı çalışmada yakalanan zehir tacirleri, yaklaşık yarım ton uyuşturucuyu batı illerine sevk ederek yılbaşında gençleri zehirleyeceklerdi. Narkotik ekipleri yaptıkları uzun süreli takipler sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

LPG tankı içinde ve odunların arasında uyuşturucu çıktı

Yakalanan araçlardan birinin LPG tankına 15 kilonun üzerinde skank maddesinin zulalanmış ve üzerine LPG doldurulmuş olması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yine bir başka operasyonda ise kamyonet kasasındaki odunların altına gizlenmiş vaziyette 222 kilo skank maddesi narkotik dedektör köpeği Brego’nun hassas burnundan kaçmadı.