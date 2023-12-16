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Mersin'de suç örgütü operasyonu: 5 zanlı yakalandı!

Mersin'de suç örgütü operasyonu: 5 zanlı yakalandı!

Mersin'de "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslerde 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1000 karton makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bunun üzerine adreslerle bağlantısı tespit edilen "Şahinler" suç örgütüne yönelik 8 ikamete de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin yer aldığı dron destekli operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adreslerde uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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