BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  DÜNYA

Gazze açıklarında bekleyen USS Gerald R. Ford uçak gemisiyle ilgili yeni karar

Gazze açıklarında bekleyen USS Gerald R. Ford uçak gemisiyle ilgili yeni karar

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yakınlarındaki Akdeniz sularında birkaç hafta daha kalması talimatı verdi.

Abone ol

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla açıklama yapan ABD'li yetkililer, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün Akdeniz'deki görev süresinin yeniden uzatıldığını doğruladı.

Karar henüz kamuoyuna duyurulmasa da Austin'in verdiği talimatın ardından gemilerin birkaç hafta daha Akdeniz'de İsrail yakınlarında konuşlanmaya devam edeceği aktarıldı.

Kararla birlikte USS Gerald R. Ford uçak gemisinin bölgede konuşlandırılması üçüncü kez uzatılmış olacak.

Pentagon, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından bölgedeki askeri varlığını artırdı.

Austin, 8 Ekim'de USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması emrini vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman'dan 15'er sayı
NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman'dan 15'er sayı
Kepez deresindeki taşkın devam ediyor, sahil yolu trafiğe kapalı
Kepez deresindeki taşkın devam ediyor, sahil yolu trafiğe kapalı
9 yıldır aranan cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
9 yıldır aranan cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
Yurt dışından getirilen elektronik eşyaların bandrol bedelinde değişiklik yapılmadı
Yurt dışından getirilen elektronik eşyaların bandrol bedelinde değişiklik yapılmadı
Elazığ’da korkutan çatı yangını, itfaiye müdahale etti
Elazığ’da korkutan çatı yangını, itfaiye müdahale etti
30 yıldır boş duran olimpik yüzme havuzu spora kazandırıldı
30 yıldır boş duran olimpik yüzme havuzu spora kazandırıldı
İş yeri tabelası gibi, kendi de yıllara meydan okuyor
İş yeri tabelası gibi, kendi de yıllara meydan okuyor
Balıkesir'de ezan okununca bu kaz camiye gidiyor
Balıkesir'de ezan okununca bu kaz camiye gidiyor
Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği soyuldu!
Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği soyuldu!
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor: Koçtürk sert sözlerle ayrıldı
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor: Koçtürk sert sözlerle ayrıldı
Reyhanlı’da sokak hayvanları barınakta sağlığına kavuşuyor
Reyhanlı’da sokak hayvanları barınakta sağlığına kavuşuyor
Kenya, Suudi Arabistan'a 2 bin 500 işçi gönderecek!
Kenya, Suudi Arabistan'a 2 bin 500 işçi gönderecek!