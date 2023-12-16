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Balıkesir'de ezan okununca bu kaz camiye gidiyor

Balıkesir'de ezan okununca bu kaz camiye gidiyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kaz, her vakit ezan sesini duyduğunda camiye koşuyor.

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Manyas ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde Şerif Öztürk'e ait kaz gün içerisinde vakit ezanlarını duyduğu anda camiye gidiyor ve ezan bitene kadar cami duvarının önünde bekliyor.
Ezan bitimi sonrası ise ses çıkararak caminin yanından ayrılıp, yine arkadaşlarının yanına gidiyor. 15-20 gün önce mahalle halkı tarafından fark edilen durum karşısında vatandaşlar şaşkına döndü ve kazı izlemeye başladı. Kazın, tüm vakit ezanlarının okunmasını duyması ile birlikte yem yerken bile olsa sürünün içinden ayrılıp ses çıkararak camiye doğru gittiği, sadece akşam ezanları kısa sürede okunduğu için yetişemediği ve yarı yolda kaldığı mahalle halkı tarafından belirtiliyor. Kazın sahibi Şerif Öztürk, "Kendi kendine her ezanda gidiyor, neden gidiyor bilmiyoruz tabi. İçlerinden ayrılıp ezan okunduğunda gidiyor" dedi.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Ceyhun Çakır ise, "Bu kaz bir hafta on gündür, vatandaşlarımız fark etmiş, ezan sesini duyduğunda yem de yese, yerinde de olsa caminin yanına gidiyor, ezan bittiğinde dönüp yine yerine geliyor" diye konuştu.

Kazın bu hareketini değerlendiren Manyas Müftüsü Abdullah Bostan ise İsra suresinin 44. ayetini örnek göstererek, "Yedi gök ve yer, bunların içinde bulunanlar Allah'ı tespih ederler. Her şey O'nu hamd ile tespih eder, ancak siz onların tespihlerini anlamazsınız. O Halim’dir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Çok bağışlayandır" dedi.

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