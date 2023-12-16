İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor: Koçtürk sert sözlerle ayrıldı

Yerel seçimlere az bir süre kala CHP'nin 'ittifak' teklifini reddeden İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk de partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran Koçtür, sert açıklamalarda bulundu.

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CHP'nin yerel seçimler için iş birliği teklifini kabul etmeyen İYİ Parti'de istifalar sürüyor. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk de partisinden istifa etti. "İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı" Koçtürk, diyen "Çemberin içinde kendimize yer bulamamayı bırakın, arkamızdan bin tane iş çevrildiğine şahit olduk" ifadesini kullandı.

"5 yıldır emek verdiğim İyi Parti den istifa ediyorum. İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı. Çocuklarıma, Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan Türk Vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur. Sosyal medya siyasetçilerine duyurulur" Sözleriyle istifasını duyuran Koçtürk uzun bir açıklama paylaştı.

İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"5 yıl boyunca verilen her görevi eksiksiz fazlasıyla yerine getirdik. Çocuklarımızın Ailemizin rızkını hiç düşünmeden harcadık, Partimiz ve Milletimiz için mücadele ettik.Liyakat'e önem veriliyor, deneyim ve birikimlerimizden faydalanırlar zannedip Partimizi daha iyi temsil edecek görevlere talip olduk, bize güvenin dedik ama görünmez duvarlara çarptık muktedirleri inandıramadık. Kişiliğimiz müsade etmediği için devamlı itaat istenen adam olmayı beceremedik. Çemberin içinde kendimize yer bulamamayı bırakın, arkamızdan bin tane iş çevrildiğine şahit olduk. Partinin değil ama insanların vefasızlığını gördük. Tabiki herkes gibi bir yerlerde olmak istedik ama gördük ki her köşe başı tutulmuş paylaşılmış kendinden olmayana kapatılmış.

5 yıldır emek verdiğim İyi Parti den istifa ediyorum. İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı.

Çocuklarıma, Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan Türk Vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur

Sosyal medya siyasetçilerine duyurulur???????? pic.twitter.com/Jdm7U0aBG9

— Cem Koçtürk ???????? (@ckocturk) December 15, 2023

Bir süredir yaşanan istifaların nedenlerinin iyi düşünülüp değerlendirme yapılması yerine, Partiden her ayrılan için hain damgasını yapıştıranlar, her gidenin kötü ve menfaat peşinde olduğuna inananlar, aslında asıl meselenin parti içinde çöreklenen ve menfaate dayalı ekipleşen yapıda olduğunu ve Meral Akşener'in tüm fedakarlık ve çabalarını heba eden bu yapı ve düzene alkış tuttuklarını unutmamalıdır."

İyi Parti'de neler oluyor?

İstanbul’da CHP ile yerel seçim işbirliğini savunan, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden genel başkanın talebiyle istifa etmişti. İbrahim Özkan, İYİ Parti'li üyeler tarafından yeniden aynı göreve seçildi. İl Başkanlığı da Grup Başkanvekili ve oy veren tüm üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Öte yandan Şeyh Said paylaşımı nedeniyle İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu da disipline sevk edilmişti.

Partide CHP’nin yerel seçimde ittifak kurma talebinin reddedilmesinin ardından birbiri ardına istifalar gelmiş,bunlardan ikisi İYİ Parti Eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem olmuştu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da “Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim” diyerek istifasını sunmuştu.