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NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman'dan 15'er sayı

NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman'dan 15'er sayı

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı 103-96 mağlup ederek 13. galibiyetini alırken, Şengün ise mücadeleyi 15 sayı, 7 ribaund, 3 blok, 2 top çalma ve 1 asistle tamamladı.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 mağlup etti ve 13. galibiyetini aldı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün ise mücadeleyi 15 sayı, 7 ribaund, 3 blok, 2 top çalma ve 1 asistle tamamlarken, Dillon Brooks da26 sayı, 7 ribaund ve 1 asist ile galibiyette büyük rol oynadı. Memphis’te ise Desmond Bane’nin 28 sayı, 13 ribaund ve 3 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Cedi Osman’dan Lakers karşısında 15 sayılık performans

Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers’ı 129-115 mağlup ederek, bu sezon 24. maçında 4. galibiyetini elde etti. Lakers’ta LeBron James’in 23 sayı, 14 asistlik double-double performansı galibiyete yetmedi. San Antonio Spurs’ta Victor Wembanyama 13 sayı, 15 ribaundluk double-double performansı ile galibiyetin mimarı olurken, milli basketbolcu Cedi Osman ise 15 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 107 - New Orleans Pelicans: 112
Philadelphia 76ers: 124 - Detroit Pistons: 92
Washington Wizards: 137 - Indiana Pacers: 123
Boston Celtics: 128 - Orlando Magic: 111
San Antonio Spurs: 129 - Los Angeles Lakers: 115
Toronto Raptors: 104 - Atlanta Hawks: 125
Memphis Grizzlies: 96 - Houston Rockets: 103
Phoenix Suns: 122- New York Knicks: 139

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