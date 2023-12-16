BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  SPOR

Saldırıya uğramıştı! Hakem Halil Umut Meler: Hayatın her alanında şiddetin son bulmasını temenni ediyorum

Saldırıya uğramıştı! Hakem Halil Umut Meler: Hayatın her alanında şiddetin son bulmasını temenni ediyorum

 Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, "Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum." dedi.

Abone ol

Meler, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Aralık'ta Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra kendisine ve müsabakada görevli olan hakem arkadaşlarına yönelik saldırı ve şiddet olayının adli makamlar ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde adli, idari ve disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bu süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağını bildiren Meler, şunları kaydetti:

"Neticesinde olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum. Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurullarına caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır."

Meler, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarına ve personeline, güvenlik güçlerine, tüm hakem camiasında bulunan dostlarıma, FIFA, UEFA ve TFF yöneticilerine, Merkez Hakem Kuruluna, sivil toplum kuruluşlarına, arkadaşlarına, hemşehrilerine iyi dileklerini iletti ve destek veren herkese teşekkür etti.

"Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulan Meler, "Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde hasar alan köprü yeniden yapıldı
Depremde hasar alan köprü yeniden yapıldı
Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Ekim ayında tavuk eti üretimi arttı
Ekim ayında tavuk eti üretimi arttı
CHP milletvekili Bülent Tezcan ameliyat oldu!
CHP milletvekili Bülent Tezcan ameliyat oldu!
Ekmek teknesinde 25 yıldır ahşaba şekil veriyor
Ekmek teknesinde 25 yıldır ahşaba şekil veriyor
Yerlikaya duyurdu! 81 ilde operasyon: 2 bin 842 kişi yakalandı
Yerlikaya duyurdu! 81 ilde operasyon: 2 bin 842 kişi yakalandı
İzmir'deki 'Kafes 18' operasyonunda 6 tutuklama
İzmir'deki 'Kafes 18' operasyonunda 6 tutuklama
İzmir'deki 'Kafes 18' operasyonunda 6 tutuklama
İzmir'deki 'Kafes 18' operasyonunda 6 tutuklama
Otomobil Bursaray’ın bariyerine çarptı, sürücü araçta sıkıştı
Otomobil Bursaray’ın bariyerine çarptı, sürücü araçta sıkıştı
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Arda Güler'e kadın taraftardan şoke eden soru: Benimle cinsel ilişkiye girer misin?
Arda Güler'e kadın taraftardan şoke eden soru: Benimle cinsel ilişkiye girer misin?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklisine zam için canlı yayında oran verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklisine zam için canlı yayında oran verdi