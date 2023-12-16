Arda Güler'e kadın taraftardan şoke eden soru: Benimle cinsel ilişkiye girer misin?

Real Madrid'de bireysel çalışmalarına devam eden Arda Güler, bugün yapılan antrenman sonrası taraftarlara imza dağıttı. Kadın bir taraftara imza verirken genç oyuncuya ilginç bir teklif geldi. Kadın taraftarlar Arda Güler'e, "Seni çok beğeniyorum, benimle cinsel ilişkiye girer misin?" sorusu geldi.

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Arda Güler, Real Madrid antrenmanı sonrası ilginç bir olay yaşadı. Taraftarların imza isteğini kırmayan genç oyuncu, arabasının içinde imza dağıtırken hiç beklemediği bir soruyla karşılaştı.

Arda Güler'i çok beğendiğini söyleyen kadın taraftar, "Arda, benimle ilişkiye girer misin? Seni çok beğeniyorum." dedi.

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Arda Güler, mimikleriyle kadın taraftarı reddetti. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.