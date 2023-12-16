BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  SPOR

Hafta içi maça çıkacaklar mı? Hakemler kararını verdi

Hafta içi maça çıkacaklar mı? Hakemler kararını verdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen hakemler, hafta içi oynanacak maçlara çıkma kararı aldı.

Abone ol

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından hakemlerin nihai kararı merak konusuydu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Süper Lig'de maçların 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Hakemler maça çıkma kararı aldı

TRT Spor'un haberine göre Büyükekşi ile görüşen hakemlerin maçlara çıkma kararı aldığı belirtildi. Hakemlerin gün içinde yazılı açıklama yaparak görüşmenin detaylarını açıklayacağı aktarıldı.

Organizasyon iptal edildi

Hakemler ve aileleri için bu hafta sonu yapılması planlanan organizasyon ise iptal edildi. Hakemlerin bu gece ya da yarın sabah evlerine döneceği bilgisi geçildi. 

Büyükekşi iddiaları yalanladı

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, “Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı." dedi. Süper Lig 19 Aralık'ta oynanacak 3 maçla yeniden start alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
Beşiktaş'ın Antonio Conte ile görüştüğü iddia edildi
Beşiktaş'ın Antonio Conte ile görüştüğü iddia edildi
CHP Milletvekili Bülent Tezcan bypass ameliyatı oldu
CHP Milletvekili Bülent Tezcan bypass ameliyatı oldu
Fenerbahçe, Monaco'yu eli boş gönderdi
Fenerbahçe, Monaco'yu eli boş gönderdi
İsrail ordusu Gazze'de kendi vatandaşlarını öldürdü
İsrail ordusu Gazze'de kendi vatandaşlarını öldürdü
Kenan Yıldız'ın bonservisi belirlendi!
Kenan Yıldız'ın bonservisi belirlendi!
Mahmud Abbas'tan ABD'ye çağrı: İsrail'in saldırılarını durdurun
Mahmud Abbas'tan ABD'ye çağrı: İsrail'in saldırılarını durdurun
Eski bakan Yaşar Okuyan yoğun bakımda
Eski bakan Yaşar Okuyan yoğun bakımda
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Emlak ve otomobil piyasasında fiyatlar yüzde 25 düştü
Emlak ve otomobil piyasasında fiyatlar yüzde 25 düştü
İsrail'de seçim anketi! Netanyahu resmen dibi gördü
İsrail'de seçim anketi! Netanyahu resmen dibi gördü