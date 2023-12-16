Hafta içi maça çıkacaklar mı? Hakemler kararını verdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen hakemler, hafta içi oynanacak maçlara çıkma kararı aldı.

Abone ol

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından hakemlerin nihai kararı merak konusuydu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Süper Lig'de maçların 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Hakemler maça çıkma kararı aldı

TRT Spor'un haberine göre Büyükekşi ile görüşen hakemlerin maçlara çıkma kararı aldığı belirtildi. Hakemlerin gün içinde yazılı açıklama yaparak görüşmenin detaylarını açıklayacağı aktarıldı.

Organizasyon iptal edildi

Hakemler ve aileleri için bu hafta sonu yapılması planlanan organizasyon ise iptal edildi. Hakemlerin bu gece ya da yarın sabah evlerine döneceği bilgisi geçildi.

Büyükekşi iddiaları yalanladı

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, “Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı." dedi. Süper Lig 19 Aralık'ta oynanacak 3 maçla yeniden start alacak.