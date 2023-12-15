Eski bakan Yaşar Okuyan yoğun bakımda

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınıp entübe edildi.

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Yaklaşık 2 aydır kemoterapi tedavisi gören Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, geçirdiği iç kanamaya bağlı olarak yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.

Kızı sosyal medyadan açıkladı: Durumu kritik

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti:

Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

Öldü haberleri sonrası ailesinden açıklama geldi

Yaşar Okuyan'ın sağlığı ile ilgili aktarılmakta olan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böylesine hassas bir süreçte bilgi teyidi alınmaksızın yapılan her haber, biz ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaralamaktadır.

Akşener'e yönelik sözleri sonrası CHP'den ihraç edilmişti

Eski Bakan Yaşar Okuyan, İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini öne sürmüş, Akşener'in 'bu bilgiler sebebiyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını' iddia etmişti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, 'Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkaranın Akşener olduğunu' da iddia etmişti. Okuyan, CHP içinden veya CHP'ye yakın çevreler tarafından yürütülen 'Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener'in bulunduğunu' öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Yaşar Okuyan'ın özgeçmişi

1949 yılında İstanbul'da doğan Yaşar Okuyan, aslen Rize Çayeli Büyükköy'dendir. Arif Ekim adında kardeşi vardır. Liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde bitiren Okuyan, İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu.

Gazetecilik dönemi

Bir dönem gazetecilik yaptı. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabir, foto muhabir, istihbdürü ve Köşe Yazarı olarak görev yapmış ve sürekli Basın Kartı almaya hak kazanmıştır. İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

MHP ile siyasete atıldı, 80 darbesinde hapis yattı

Aktif siyasete 1970'li yılların başında MHP'de başladı. O sıralar Hergün gazetesinin köşe yazarı ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra Yaşar Okuyan da gözaltına alındı.

Turgut Özal ile ANAP'ı kuranlar arasında

1982 yılında hapisten çıkar çıkmaz İşadamı kimliği ile İmbat Fuarcılık ve bilahare Türker İnanoğlu ile Ulusal Video şirketlerini kurdu. Türkiye'nin ilk ciddi kitap fuarı organizasyonlarını İmbat Fuarcılık yaptı.

ANAP kurulurken de Turgut Özal'ın yanında yerini aldı. 1991 yılında Mesut Yılmaz'ın ANAP Genel Başkanlığı'na seçildiği kongrede aktif rol oynadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi yaptı

Daha sonra da partide Genel Başkan Danışmanlığı, Basın ve Propaganda Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Yalova'nın il olmasından sonra 20. dönem 21. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

9 farklı partide siyaset yaptı

Mesut Yılmaz'la ters düşünce bakanlık görevinden ve ANAP'tan ayrıldı. ANAP'tan istifa etmesinin ardından 2002 yılında eski partisi MHP'ye girdi.

2004 yılında 28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi'nin başına geçti. Mayıs 2005 olağan kongresinde partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirtti. Partinin amblemi de 'yeşil zemin üzerinde güneş' oldu. 2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisi'ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi'ne katıldı. Daha sonra Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi.

2011 yılında Yalova'dan bağımsız milletvekili adayı oldu, seçilemedi.

Yaşar Okuyan, 1989 yılında peyzaj mimarı ressam Öcal Hanım'la evlendi. Eşinden boşandı. Üç kız çocuğu vardır.

2012 yılında kendisinden 27 yaş genç maden mühendisi Özlem Hanım ile evlendi.