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İspanya’da kaybolan İngiliz çocuk, 6 yıl sonra Fransa’da bulundu

İspanya’da kaybolan İngiliz çocuk, 6 yıl sonra Fransa’da bulundu

İspanya’da tatil için gittiği sırada kaybolan İngiliz Alex Batty, 6 yıl sonra Fransa’da bulundu.

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Annesi ve büyükbabasıyla 2017 yılında tatil için gittiği İspanya’da kaybolan İngiliz Alex Batty, 6 yıl sonra Fransa’da bulundu.

Fransız yetkililer, ülkenin Toulouse kentindeki bulunan Batty’nin İngiltere’ye dönebileceğini söyledi.

Alex’i yol kenarında bitkin bir halde bulan ve karakola götüren Fabien Accidini adlı bir kurye, “Alex, 4 gündür yürüdüğünü söyledi. Dağlarda bir yerden yola çıktığını söyledi, ancak nerede olduğunu söylemedi. Adını internette araştırdım ve arandığını gördüm" dedi.

Büyükannesine mesaj attı

Accidini, Alex’in bir kente ulaşıp yardım için büyükelçilik bulmaya çalıştığını ifade ederek, kendisinin Fransız yetkililerle irtibata geçtiğini söyledi. Accidini'nin sosyal medya hesabına giren Alex, büyükannesine mesaj atarak, “Selam büyükanne ben Alex. Toulouse’dayım. Mesajımı görmeni umuyorum. Seni seviyorum, eve gelmek istiyorum.” diye konuştu.

Alex’in yasal vasisi olan büyükannesi Susan Caruana, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum. Alex ile konuştum ve iyi.” dedi.

Caruana, 2018 yılında yaptığı açıklamada Alex'in, annesi Melanie Batty ve büyükbabası David Batty tarafından Fas'taki "ruhani bir topluluğa" emanet edildiğini söylemişti.

6 yıldır nerede olduğu merak ediliyor

Kayıp çocuğun 6 yıldır nerede olduğu henüz netlik kazanmazken Fransa ile İspanya sınırında Pyrenean vadilerinde seyahat etmiş olması üzerinde duruluyor.

Polis, Alex’in kaybolmasıyla bağlantılı olarak annesi ve büyükbabasının arandıklarını ancak nerede olduklarının bilinmediğini açıkladı.

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