Aboubakar'dan çok konuşulacak sözler!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, gündem dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Le Carre Media'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Kamerunlu golcünün sözleri:

"Kariyerime mahallemde futbol oynayarak başladım. Mahalledeki arkadaşlarımla, kardeşlerimle eğlenmek için oynuyordum. Bu yüzden Afrika'ya gittiğimde stadyumları değil daha çok sokakları gezerim. Ancak, artık işler değişti. Önceden daha çok sokaklardaydım ama şimdi daha çok küçük bir grupla beraber bir yerlere gidiyorum."

"Her zaman golcüydüm"

"Temelde her zaman golcüydüm. Çocukken de sokakta golcü olarak oynardım. Bazen sağ sol kanatlarda da oynadığım olurdu. Daha sonra altyapılarda 6 oldum, sonra 8 oldum, ardından 10 numara yaptılar. Profesyonel futbolda ise beni forvet yaptılar."

"Futbolu gerçekten bilen bir teknik direktörle karşılaştığında senin yeteneklerinin hangi pozisyon ve hangi rol için uygun olduğuna karar verir. Benim durumumda da öyle oldu."

"Çok erken başladım"

"Futbola çok çok erken başladım, ben de evimden erken ayrıldım. A takıma kadar yükseldim ve bir noktada okul ile futbol arasında seçim yapmak zorunda kaldım. Çünkü sabahları erken saatlerde antrenmanlar vardı. Biraz zordu. Ben futbolu seçtim ve hikayem böyle başladı. Bence yeteneklerine çok bağlı kaldı. Messi, Cristiano, Neymar gibi oyuncuların da çok özel yetenekleri var. Bu tip yıldızlarla birlikte çalışan çok büyük bir ekip var. Bu artı bir durum. Belki Quaresma'yı daha iyisi olmak için zorlayan biri olsaydı daha büyük olabilirdi. Belki çocuklarını bu şekilde yetiştirir ve zirveye çıkarır."

"Çok ama çok gol attim"

"Kamerun'dan Avrupa'ya hızlı bir şekilde gittim. Çok ama çok hızlı oldu her şey. Kamerun Ligi'nde başladım, ilk sezonumu oynadım. Çok ama çok gol attım. Sanırım gol kralı bile olmuştum ve sonra Kamerun'a gelen gözlemciler maçlarımı izlemişler. Beni doğrudan istediler. 18 yaşındaydım."

"Kariyerin başında her şey zordur. İnsanlar yeteneklerini görür, bazen eksik yanlarını ön plana koyarlar ama ben pes etmedim. Yeteneklerim vardı ve çok çalıştım. İlk sezonum çok karmaşıktı. 2. sezonumda da biraz sakatlanmıştım ama çok oynamıştım. Sanırım 9 ya da daha fazla sayıda gol attım. 3. sezonumda, bilmiyorum, sanırım sadece 2 gol attım."

"Porto'da keşfettim"

"Üst düzey futbolu gerçekten Porto'da keşfettim. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorduk. Bu bana daha iyi olma fırsatı verdi. Oradaki teknik ekibe hala çok müteşekkirim. Casemiro vardı, Brahimi vardı. Gerçekten ilerleme kat eden bir sürü oyuncu vardı."

Rıcardo Quaresma itirafı

"Porto'da birlikte oynadığım Ricardo Quaresma vardı, Beşiktaş'ta da oynadık. İnanılmaz biliyor musun? Beni gerçekten çok iyi tanıyordu. Birlikte oynadığım ve beni gerçekten etkileyen tek oyuncu Quaresma'ydı. Görüyorsun, hepimzi futbolcuyuz, hepimizin nitelikleri var ama Quaresma oynamak isteğinde, başka türlü bir şey oynuyor. Dürüst olmak gerekirse, tanrı Quaresma'ya başka bir türlü hediye vermiş."

"Hayatımda gördüğüm en iyi taraftar"

"Beşiktaş taraftarı, hayatımda gördüğüm en iyi taraftar grubu. Hiç unutamadığım bir anım var. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynuyorduk. İlk yarıda 3-0 geriye düştük. Devrede kaptanımız Atiba bizi topladı ve bir konuşma yaptı. 3-0'a rağmen ikinci yarının başında taraftar da biz müthiş destekledi. Ateşlendik ve maçı 3-3 berabere tamamladık. Stadyum kutu gibi olduğu için taraftarın tezahüratları, rakibin de dengesini bozdu. Beşiktaş taraftarının kendi oyuncusuna hakaret ettiğini, ıslıkladığını nadiren görürsünüz. Beşiktaş taraftarının en sevdiğim yönü tam olarak bu."

"Beşiktaş'tan iyisi var mı?"

"İngiltere'de çok iyi taraftarlar var ama Beşiktaş'tan daha iyisi var mı! Dürüst olmak gerekirse, dünyanın en iyi taraftarları Beşiktaş'ın. Yüzde yüz eminim."

Suudi arabistan'ın projeleri var"

"Suudi Arabistan'ın bir sürü parası ve projeleri var. Son dönemde daha fazla göz önündeler. Çok sayıda TV, onların maçlarını yayınlıyorlar. Maaş açısından gerçekten çılgınca. Ben, bugünkü gibi büyük bir maaş almadım ama Suudi Arabistan'a gitmek tek seçeneğim değildi. Avrupa'da oynamak için hala gerekli niteliklerim vardı, neden oraya gittiğimi sordular ama ben gerçekten çok iyi bir kulüpte oynamak istiyordum. Avrupa'da benim istediğim gibi bir kulüp yoktu."

"Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için beni takımdan gönderdiğine dair çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. O dönem Ghislain Konan ile pazarlık yapıldı bu konuda. Cristiano Ronaldo takımda kalmamı istedi. Kulüp de kalmam için baskı yaptı ama Beşiktaş'a geri dönmeyi ben istedim. Ben aileme daha yakın olmak için kendim ayrılma kararı aldım. Aileme yakın olmayı çok istiyorsun, anlıyor musun?"

"Irkçılığın bugün konuşmamız gereken konu olduğunu düşünmüyorum"

"Dürüst olmak gerekirse, ırkçılığın bugün konuşmamız gereken bir konu olduğunu düşünmüyorum. Futbol oynayan çok fazla siyahi insan var. Neden tüm bu siyahlar aşağılanmıyor? Bence her zaman dikkat çeken bir durum var. Bazı insanların vücut dilleri ve davranışları bu tür şeylere neden olabiliyor. Bu tür davranışlara maruz kalan insanlar kendine doğru soruyu sormalı, 'Neden bu insanlar bana böyle yapıyor' demeli. Bence düzgün davranırsanız, herkese saygı duyarsanız hayatınızı normal şekilde yaşarsınız."

"Ödülü alacak kadar iyi oynadım"

"Bana göre Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü alacak kadar iyi oynadım. Şu ana kadar bu ödülü hiç kazanamamış olmam tamamen kader... Bundan sonra kazanamazsam şaşırmam ama kazanmam gerektiğini de biliyorum. Kazanamadan kariyerim biterse yapacak bir şey yok, bunun için üzülecek değilim."