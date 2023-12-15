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Bolu'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Bolu'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Bolu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde husumetli oldukları belirtilen Kenan Ü. ile Ekrem Ü. ve 2 oğlu karşılaştı.

Çıkan tartışmada Kenan Ü, pompalı tüfekle Ekrem Ü. ve 2 çocuğuna ateş etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ekrem Ü. (46), Erhan Ü. (24) ve Ersan Ü. (23) ile bölgede bulunan Mehmet Osman G. (17) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Erhan Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Kenan Ü. ise merkeze bağlı bir köyde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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