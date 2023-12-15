Ümit Özdağ Starbucks protestocularına 'salak' dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Samsun’da gittiği Starbucks’ta yaptığı konuşma tartışmalara yol açtı. Özdağ, İsrail’e açık destek veren Starbucks’ı Boykot edenlere hakaret etti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Starbucks’a giderek yapılan boykotlara tepki gösterdi.

Özdağ, İsrail’e açık destek veren Starbucks’ı boykot edenlere “Salak” dedi. Özdağ haddini aştığı konuşmasında şunları söyledi:

"Samsun’un Atakum Starbucks’tayız. Bazı gerçekten salakların düşündüğünün aksine burada kahvelerini içip sohbet eden gençlerin hiçbirisi İsrail’i desteklemiyor. İsrail’i asıl destekleyenlere Starbucks’a girip kahve döken salaklar ve o salakların arkasındaki ağababalarıdır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun hayatınızı sürdürebilirsiniz. Kimse size karışamaz ne içtiğinize nerede içtiğinize karışamaz”