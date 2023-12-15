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İstanbul'da kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı!

İstanbul'da kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı!

İSTANBUL'un ŞİŞLİ ilçesinde kaza yaptıktan sonra otomobilini bırakıp kaçan sürücü aranıyor.

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Piyale Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki 61 LK 187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaza sonrası otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün aracını bırakıp kaçtığını belirledi.

Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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