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Rennes-Villarreal maçının hakemi Atilla Karaoğlan golü verdi, VAR iptal etti

Rennes-Villarreal maçının hakemi Atilla Karaoğlan golü verdi, VAR iptal etti

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. maçlar oynanırken grup aşaması tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde F Grubu'nda Fransa temsilcisi Rennes ile İspanya ekibi Villarreal arasında oynanan mücadeleye Atilla Karaoğlan'ın kararı damga vurdu.

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Roazhon Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalarken özellikle son dakikaları muhteşem çekişmeli geçen karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla Villaerreal oldu.

Bu sonuçla Villarreal puanını 13'e yükselterek grubu lider tamamladı ve direkt olarak son 16 turuna katılım hakkı kazandı. Rennes ise 12 puanla 2. sırada yer aldı ve play-off turuna kaldı.

Mücadelede dakikalar 90+11'i gösterdiği sırada geceye damga vuran bir pozisyon yaşandı. Rennes tehlikeli bir noktadan frikik kazanırken, kullanılan serbest vuruş direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Rennes, Assignon ile golü buldu ve skoru 3-3'e getirdi.

Karaoğlan golü verdi VAR iptal etti

Uzatma dakikalarında gelen bu gol Rennes cephesini sevince boğarken, yapılan VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.

Rennes - Villarreal maçında Atilla Karaoğlan ve yardımcıları da dahil kimsenin göremediğini VAR gördü 90+12de grubun kaderi değişti. Serbest vuruşu kullanan Enzo Le Fee'nin şutunun direkten döndükten sonra herhangi bir futbolcuya temas etmemesi ve direkt olarak kendisine gelmesi nedeniyle pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

Bu kararla grubun kaderi değişti. İlk anda golü veren Atilla Karaoğlan ile yardımcıları, VAR hakemi Massimiliano Irrati'nin uyarısının ardından kararı iptal etti ve bu durum sonrasında grubun kaderi değişti. F Grubu'nu lider bitirmek için 1 puana ihtiyacı olan Rennes, golün geçersiz sayılmasıyla birlikte sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 2. sırada yer alarak play-off'a kaldı.

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