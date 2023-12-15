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Minibüsle otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı!

Minibüsle otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Mustafa G. idaresindeki 34 ELJ 355 plaka otomobil, Çorum-Merzifon kara yolu Çaybaşı mevkisinde, Hüseyin A'nın kullandığı 05 S 5234 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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