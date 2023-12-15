Yusuf Yazıcı teklifi reddetti! "Türkiye önceliğim değil"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı'yla görüştüğü ancak milli oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi.Abone ol
Yeni sezonun hazırlıklarını şimdiden başlyan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.
Beşiktaş, Yusuf Yazıcı'yla görüştü
Bu doğrultuda kadrosuna katmak istediği isimlerle görüşmeler gerçekleştiren siyaz-beyazlı yönetim, Yusuf Yazıcı'ya teklif götürdü.
Yusuf teklifi reddetti
Sports Digitale yayınında konuşan gazeteci Ertan Süzgün, Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı'yla görüştüğünü ancak milli futbolcunun siyah-beyazlıları reddetiğini söyledi.
Süzgün konu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Yusuf Yazıcı'nın çevresiyle konuştum. 'Fransa'da son senemiz. Sözleşme uzatma tekliflerini kabul etmedik. Şu an performans olarak iyi gidiyoruz. Türkiye, önceliğimiz değil; Avrupa'da devam etmek istiyoruz' dediler."