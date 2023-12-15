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Yusuf Yazıcı teklifi reddetti! "Türkiye önceliğim değil"

Yusuf Yazıcı teklifi reddetti! "Türkiye önceliğim değil"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı'yla görüştüğü ancak milli oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

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Yeni sezonun hazırlıklarını şimdiden başlyan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. 

Beşiktaş, Yusuf Yazıcı'yla görüştü

Bu doğrultuda kadrosuna katmak istediği isimlerle görüşmeler gerçekleştiren siyaz-beyazlı yönetim, Yusuf Yazıcı'ya teklif götürdü. 

Yusuf teklifi reddetti

Sports Digitale yayınında konuşan gazeteci Ertan Süzgün, Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı'yla görüştüğünü ancak milli futbolcunun siyah-beyazlıları reddetiğini söyledi. 

Süzgün konu hakkında şu ifadeleri kullandı: 

"Yusuf Yazıcı'nın çevresiyle konuştum. 'Fransa'da son senemiz. Sözleşme uzatma tekliflerini kabul etmedik. Şu an performans olarak iyi gidiyoruz. Türkiye, önceliğimiz değil; Avrupa'da devam etmek istiyoruz' dediler."

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