THY'den Airbus'a 355 adet yeni nesil uçak siparişi

Türk Hava Yolları(THY), filosunu genişletme hedefleri doğrultusunda Avrupalı uçak imalatçısı Airbus ile 250'si A321 NEO tipi, 105'i ise A350 olmak üzere toplam 355 adet yeni nesil uçak siparişi için anlaşmaya vardı.

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada küresel taşıyıcı ve Airbus arasındaki anlaşmayla Türkiye'yi dünyanın en uzak köşelerine bağlama kabiliyetini ve yüksek hizmet standardını artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Buna göre; THY bu siparişle 150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alım hakkı bulunan toplam 250 adet A321 NEO; 60 adet kesin sipariş, 20 adet satın alım hakkı bulunan toplam 80 adet A350-900, 15 adet kesin sipariş A350-1000 ve 5 adet kesin sipariş, 5 adet satın alım hakkı bulunan toplam 10 adet A350-Freighter olmak üzere toplam 105 adet yüksek verimli A350 geniş gövdeli uçağı filosuna kattığı duyuruldu. Açıklamada, tarihi uçak siparişiyle ilgili olarak THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın da görüşlerine yer verildi.

BOLAT: TÜRKİYE HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN DAHA DA GELİŞMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞIDIR

Bolat, "Bu önemli sipariş, bir genişlemeden çok daha fazlasını ifade ediyor; inovasyon, operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılık. Gelişmiş Airbus uçaklarının filomuza katılması sadece operasyonel kabiliyetlerimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel hedeflerimize de önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu yatırım, Türkiye havacılık sektörünün daha da gelişmesi açısından önemli bir kilometre taşıdır. Ayrıca bu genişlemenin Türkiye'nin turizm sektörüne de oldukça olumlu etkileri olacak ve bu son teknolojiye sahip uçaklar sayesinde gelişmiş uçuş operasyonları ve artan bağlantı, daha fazla uluslararası turist çekerek turizm ekonomisini canlandıracak. İstanbul’daki kıtaları birleştiren ana üssümüzün eşsiz konumuyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlar arasında köprü kurma misyonumuzu sürdüreceğiz ve bu yeni uçaklar daha da parlak bir geleceğe doğru yolculuğumuzda önemli bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

"BU SİPARİŞ, THY'NIN CESUR VİZYONUNUN BİR GÖSTERGESİDİR"

Airbus Ticari Direktörü ve Uluslararası Başkanı Christian Scherer ise, "En yeni nesil uçaklar için verilen bu sipariş, THY'nın cesur vizyonunun bir göstergesidir. A350-900, A350-1000, A350F ve A321 kendi kategorilerinde amiral gemisi uçaklar olacak ve daha fazla menzil, daha az yakıt, gürültü, emisyon ve sınıfının en iyi kabini ile havayolunun geleceğini ve sürdürülebilir büyümesini şekillendirecek. A350-1000 ve A350F’in hizmete girmesi, A350 ailesinin modeller arası değerini vurguluyor ve Türk Hava Yolları ve genel olarak Türkiye’nin havacılık sektörüyle uzun süreli ortaklığımızı pekiştiriyor" dedi.

YENİLİKÇİLİĞİN ZİRVESİ

Açıklamada, "Her iki uçak tipinin de yakıt yakma, işletme maliyetleri, CO2 (karbondioksit) emisyonları ve gürültü azaltma konularında kayda değer iyileştirmeler sağlayan ileri teknolojiler içeriyor ve Türk Hava Yolları’nın sürdürülebilirlik ve misafir konforu konusundaki kararlılığın altını çiziyor. THY, operasyonel verimliliğini, çevre yönetimini ve yolcu konforunu artırma konusundaki kararlılığını, bünyesine kattığı bu yeni nesil uçaklarla gözler önüne seriyor ve bu tarihi satın alma ile havacılık sektörüne liderlik etmeye devam ediyor" denildi.