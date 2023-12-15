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İsrail'de seçim anketi! Netanyahu resmen dibi gördü

İsrail'de seçim anketi! Netanyahu resmen dibi gördü

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin, Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın başbakanlık görevini üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

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İsrail'in "Maariv" gazetesi, Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.

Haberde, ankete katılan İsraillilerin yalnızca yüzde 31'inin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun makamında kalmasını desteklediği, yüzde 51'inin Gantz'ı başbakanlık pozisyonuna uygun gördüğü, yüzde 18'inin ise bu konuda bir fikir belirtmediği aktarıldı.

Netanyahu'nun partisi eriyor

Anket sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin popülerliğinin azaldığı, bugün seçim olsa 120 sandalyeli İsrail Meclisinde Likud'un 17, Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin ise 39 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Likud ve müttefiki partilerin ancak 43 sandalye elde edebileceği ve hükümeti kurma yeter sayısı olan 61 milletvekiline ulaşamayacağı kaydedildi.

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