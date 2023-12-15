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Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Ne zaman oynayacak?

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Ne zaman oynayacak?

La Liga'da Real Madrid forması giyen ve yaşadığı talihsiz sakatlıklarla gündemden düşmeyen Arda Güler'in bireysel çalışmalara devam ettiği belirtildi.

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Real Madrid'de peş peşe sakatlıklar yaşayan Arda Güler bireysel antrenmanlarına devam ediyor.

İspanyol ekibinden sakat oyuncularla ilgili yapılan açıklamada, Arda Güler ile birlikte Dani Carvajal ve Vinicius Junior'un bireysel çalışmalara devam ettiği belirtildi.

18 yaşındaki Arda'nın, pazar günü oynanacak Villarreal karşılaşmasında sahada olması beklenmiyor.

Real Madrid'e transferinden sonra henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in, 21 Aralık'taki Deportivo Alaves karşısında oynama ihtimali bulunuyor. Arda Güler, Alaves maçına da yetişemezse, genç oyuncunun sahaya çıkması yeni yılla birlikte olacak.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçtiğimiz hafta Arda Güler için yaptığı açıklamada, "Arda "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.

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