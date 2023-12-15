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Fenerbahçe, Monaco'yu eli boş gönderdi

Fenerbahçe, Monaco'yu eli boş gönderdi

Fenerbahçe, EuroLeague'in 14. haftasında konuk ettiği Monaco'yu 86-74 yenerek yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

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EuroLeague'in 14. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın Monaco takımını ağırladı.

Fenerbahçe, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçı 86-74'lük skorla kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 23, Scottie Wilbekin 13, Marko Guduric 10 sayı ile oynadı.

Konuk ekipte Mike James 24, Elie Okobo 14 sayı ile mücadele etti.

Sıradaki rakip Zalgiris

Bu sonuçla ligdeki 14. maçında 7. kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe gelecek hafta evinde Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

Ligdeki 14. maçında 6. yenilgisini alan Monaco ise Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u ağırlayacak.

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