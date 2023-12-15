Kenan Yıldız'ın bonservisi belirlendi!

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi. Devre arasında teklif gelirse İtalyan devinin beklentisi 40 milyon Euro.

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Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız hocasından forma sözü aldı.

Transferin gözde isimlerinden Kenan Yıldız'a Moise Kean'in sakatlığının ardından fırsat doğdu.

İtalyan devinin teknik direktörü Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız'a daha fazla forma şansı vereceğini bildirdi.

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde Kenan Yıldız'ın az süre almasından dolayı mutsuz olduğu ve oyuncuyu Arsenal ile Liverpool'un takip ettiği bildirildi.

Yine Çizme'deki haberlerde Juventus'un Kenan Yıldız için ara transfer döneminde gelecek teklifleri dikkate alabileceği aktarıldı.

Juventus'un Kenan Yıldız'dan beklediği rakamın 40 milyon euro olduğu vurgulandı.

Kenan Yıldız bu sezon Serie A'da 5 maça çıkıp sadece 36 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.