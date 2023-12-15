Mahmud Abbas'tan ABD'ye çağrı: İsrail'in saldırılarını durdurun

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için ABD yönetimine çağrı yaptı.

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Gazze'de insani dram yaşanıyor. Bölgede 7 Ekim günü başlayan saldırılar tüm hızıyla devam ediyor.

İsrail'in ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler ve kiliselere yönelik saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin'i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Devlet Başkanı Abbas ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

"İsrail'in saldırılarını durdurun"

Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "soykırım" niteliğindeki saldırganlığın derhal ateşkes yoluyla durdurulması gerektiğini vurgulayarak, ABD yönetimine, Gazze Şeridi, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını durdurmaya zorlamak için İsrail'e müdahale etmesi çağrısında bulundu.

"Acilen elektrik ve yakıt sağlanmalı"

Abbas, Gazze Şeridi'ne en hızlı şekilde tüm sınır geçişlerinin açılması, yardım, tıbbi ve gıda malzemelerinin girişinin iki katına çıkarılması, su, elektrik ve yakıtın sağlanması gerektiğini ifade etti.

Abbas, hastanelerin ve temel tesislerin binlerce yaralının tedavisi ve Gazze'deki halkına hizmet sunma çalışmalarına devam edebilmesi için gerekli yardımın sağlanmasının önemini vurguladı.